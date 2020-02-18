Bu sezon Hes Kablo Kayserispor'un 4.teknik direktörü olarak devre arasında göreve getirilen teknik direktör Robert Prosinecki, ilk galibiyetini aldı. Takımın başında çıktığı 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında 3 beraberlik 3 mağlubiyet alan Prosinecki, Denizlispor galibiyeti ile siftah yaptı.

2020 yılında hem Kayserispor hem de teknik direktör Prosinecki, ilk galibiyet sevincini deplasmanda yaşarken bu hafta da ilk iç saha galibiyetine imza atmak istiyor. Hes Kablo Kayserispor, ligin 23.haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Yüksel Yıkılmaz