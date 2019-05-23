Prova sırasında düşen Kolombiyalı akrobat hayatını kaybetti

Olay, Antalya'da turizm bölgesi Belek'te faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında 11 Mayıs'ta yaşandı. Gösteri hazırlığı yapan 3 akrobat prova esnasında 12 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan 3 akrobat hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan akrobatlardan Kolombiyalı 37 yaşındaki Angeliqe Suarez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki akrobatın tedavilerine ise devam ediliyor.

Ülkesine gönderildi

Yaptığı gösterilerle izleyenleri büyüleyen ünlü akrobat Angeliqe Suarez'in ölümü ülkesi Kolombiya'da geniş yankı buldu. Talihsiz akrobatın cenazesi, Kolombiya'ya gönderildi. Suarez'in yaklaşık 3 aydır gösteri merkezinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ertuğrul Gün

