Psikolog Leman Alaca sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu

Aile danışmanlığı, çocuk genç psikolojisi, sınav başarısı ve motivasyon alanlarında aile danışmanlığı yapan Psikolog Leman Alaca, sınav tarihlerinin açıklanması ile birlikte öğrencilere tavsiye niteliğinde açıklamalarda bulundu. Alaca yaptığı açıklamada, “Sınav tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler üzerindeki stresin fazlasıyla artış gösterdiği görülüyor. Fakat şartlar ne olursa olsun sınavlarda bir kaygı vardır. Önemli olan bu kaygıyı hedeflerin gerçekleşmesi doğrultusunda olumlu yönde kullanabilmektedir” dedi.

Alaca açıklamalarında sınava girecek olan öğrencilerin kesinlikle bir hedef belirlemeleri gerektiğine değinerek, bu hedefler doğrultusunda çalışmalarına yön vermeleri gerektiğini söyledi. Psikolog Leman Alaca açıklamasında, “Hedef belirlemek, öğrencilerin hedeflerine ulaşması konusunda son derece büyük bir rol oynar. Sınavlara hazırlık sürecinde ders çalışan öğrencilerin kaygıya kapılması durumunda derin nefes alarak istedikleri üniversitenin kapısından içeriye girdiklerini hayal etmeleri ve olumlu düşüncelerle zihnini doldurması kendileri için faydalı olacaktır. Aynı zamanda sınava hazırlık sürecinde öğrencilere bol bol konu tekrarı yapmayı ve önceki yıllara ait sınavlarda çıkmış soruların incelenerek yeniden çözümlenmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin uyku durumlarına da dikkat etmesi gerektiğini belirten Alaca, “Öğrencilerimiz genellikle geceleri ders çalışmayı severler, sınav tarihi yaklaşırken bu alışkanlıklarını erken kalkarak gündüz ders çalışma yönünde değiştirmelerini tavsiye ediyorum. Geceleri erken uyuyarak daha sağlıklı ve güçlü bir zihin ile kendilerini sınava hazırlayabilirler” dedi.

Leman Alaca, pandemi sonrası bir sınav süreci gerçekleşeceği için öğrencilerin sınavlarda takacağı maskeyi onlara bir engel olarak değil, öğrencileri koruyucu bir unsur olarak görmelerini söyledi.