Psikologlardan 'mevsimsel depresyon' uyarısı

Liv Hospital Samsun'dan Psikolog Enise Öziç, mevsimlerin ve mevsimler arasındaki geçiş dönemlerinin insan psikolojisi üzerinde birçok psikolojik ve fiziksel etkisi olduğunun bilim insanları tarafından kanıtlandığını söyledi. Yaz aylarında insanın kendini çoğunlukla mutlu ve dinamik hissettiğini, Kış ve Sonbahar aylarında ise daha yorgun, halsiz veya depresif hissedebildiğini kaydeden Öziç, “Mevsimsel depresyon, güneş ışınlarının azalmasına bağlı olarak gelişen bir depresyon çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Mevsimsel depresyonda belirtiler genel olarak ümitsizlik, isteksizlik; kendini değersiz hissetme, suçluluk duygusu, uyku bozuklugˆu, enerji kaybı, çabuk yorulma, is¸tah eksikligˆi, is¸tahın azalması veya artması (daha çok karbonhidratı yiyeceklere yönelme), sinirlilik, karamsarlık, anksiyete ve konsantrasyon bozukluğu olarak sıralanabilir” dedi.

“Yaşadığınız yeri parlak renklere boyayın”

Mevsimsel depresyonun etkilerinden korunmak için önerilerde bulunan Öziç, “Sonbahar ayına girerken hafif ve rahat kıyafetler giyinebilirsiniz. Kıyafetlerde canlı renkleri tercih etmeyi unutmayın. Yasadığınız ortamı parlak renklerle boyayın ya da olabildiğince ışığı bol ortamlarda bulunmaya çalışın. Olumsuz içerikli cinayet, suc¸, felaket gibi olayları ve haberleri okumaktan, izlemekten kac¸ının. Pozitif haberlerden oluşan bir diyetle kendinizi besleyin. Kıs¸ şartlarına adapte olmak ic¸in rutin egzersizler yapın, hareketli olun. Beyninize daha az oksijen girmesine neden olan yagˆlı yiyecekler yerine protein, vitamin ve mineral içeren yiyecekleri tüketmeye dikkat edin. Sosyal çevrenizden ve günlük aktivitelerden uzak kalmayın” diye konuştu.

“Kendi şehrinizde turist olun”

Kıs¸ ayının yeni bir hobi edinmek ic¸in en uygun zaman olduğuna dikkat çeken Öziç, şunları kaydetti:

“I·s¸ten gelip c¸ok sevdigˆiniz bir s¸eyi yapmanın heyecanını kendinize yaşatın. Hafta sonları evde kalmayın. Yas¸adıgˆınız s¸ehirde turist olun. Mu¨zeleri, galerileri gezin. Mu¨mku¨nse yalnız kalmayın. Ailenizden birini ya da arkadaşınızı yanınıza alın. Bunun gec¸ici bir durum oldugˆunu asla unutmayın. Mevsimsel degˆis¸ikligˆe bagˆlı depresyon geçici bir durum olmasına rağmen, tedavi edilmedigˆi zaman yas¸am kalitesini bozabilir. Bu nedenle mevsimsel depresyonlar önemsenmeli, gerekirse ilaç ya da psikoterapi desteği ile profesyonel yardım alınmalı ve yaşam kalitesi yükseltilmelidir. Unutulmaması gereken, her kışın ardında bir baharın muhakkak saklı olduğudur.”