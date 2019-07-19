Pusat Barajın doluluk oranını minareye bakıp öğreniyorlar

Hafik ilçesine bağlı Pusat ve Özen köyleri arasında yapılan Pusat-Özen Barajı 2008 yılından itibaren su tutmaya başladı. Barajın su tutması ile birlikte Pusat köyü, sular altında kaldı. Köylülerin yıllarca ibadetlerini yaptıkları ve bazı günlerde ezan okudukları köy camisinin minaresi ise su yüzeyinden gözüken tek yapı oldu. Geçmişinde yıllarca ezan okunan minare günümüzde köylüler tarafından su seviyesinin tespiti için kullanılıyor. Baraj suyunun doluluk oranı minarenin su yüzünde kalan kısmı anlaşılıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi minarenin kurşun kubbesinin altına inmişti. Bu yıl bol yağışlar ile su seviyesi minarenin kubbe birleşme noktasının üzerine kadar çıktı.

Konu hakkında açıklama yapan köy Muhtarı Ali Danagöz, minarenin su yüzeyinde kalan kısmı ile barajdaki doluluk oranını tahmin ettiklerini belirtip“ 1996 yılında barajın temelini attılar. 2008 yılında baraj dolmaya başladı. Mühendis bey 2 yılda dolacağını tahmin etmiş, rapor tutmuş. Ama ne yazık ki 6 ayda köyü su kapladı. Nasıl kaçacağımızı şaşırdık. Minare barajın doluluğunun göstergesi. Minare çok gözüküyorsa su azdır, az gözüküyorsa su dolmuştur. Suyun olup olmadığını buna göre anlıyoruz. Şerefesine çıkıp çok ezan okuduk. O zaman hoparlör falan yoktu. Hoca efendide olmadığı zaman ben okurdum. “dedi

Onur Erden

