Putin: 'Afganistan konusunun çözümü konusunda birlikte hareket edilmeli'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda Afganistan'daki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Putin, Batılı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından "gerekli derslerin" alınması gerektiğini ifade etti. Putin, "Afganistan'a girdiklerini ve çok sayıda hata yaptıklarını söylüyorlar. Ancak aynı hataları diğer ülkelere yönelik yapmaya devam ediyorlar. Yaptırımlar ne anlama geliyor? Bu, kendi kurallarını başka bir ülkeye dayatma politikası ve bunu diğer ülkelere yapmayı sürdürüyorlar" diyerek eleştiride bulundu. Rusya lideri Putin, bu konunun sadece Rusya'yı değil, Asya-Pasifik bölgesindekiler dahil olmak üzere diğer ülkeleri de ilgilendirdiğini ifade etti. Putin, "Bu, Latin Amerika ve dünyanın başka yerleri için de geçerli. Eğer hatalarından önemli dersler alırlarsa dünya siyasetinde bazı küresel değişikliklere tanık olabiliriz" dedi.

Putin, ABD'nin çekilme sürecini eleştirdi

Afganistan'daki duruma değinen Putin, ABD'nin çekilme sürecini eleştirdi. Putin, "Gerçekten bir felaket. Bu sadece benim değil, ABD'li analistlerin de kabul ettiği bir şey. Bu bir felaket çünkü ABD, çıkarları için 1 buçuk trilyon doların üzerinde para harcadı. Daha önce Batı, ABD ve müttefikleri için çalışan ve şu anda Afganistan'da terk edilmiş olan insanların sayısına bakıldığında bu bir insani felakettir" dedi.

"Afganistan konusunun çözümü konusunda birlikte hareket edilmeli"

Konuşmasında Afganistan konusunda ABD başta olmak üzere Batılı ülkeleri eleştirmeye devam eden Putin, bu güçlerin kendi kültürlerini başka ülkelere empoze edemeyeceğini vurguladı. Putin, "Afganistan konusunda güçlerin birleştirilmesi, siyasi gücün yasallaştırılması konusunun birlikte çözülmesi gerekiyor. Afganistan konusunun çözümü konusunda birlikte hareket edilmeli” şeklinde konuştu.

"Sovyet askeri, planlı bir şekilde Afganistan'dan çekildi"

Putin, Sovyetler Birliği güçlerinin Afganistan'da seçimin kaybedilmesi sonrasında organize bir şekilde ülkeden çıktığını hatırlatarak, “Sovyet güçleri de Afganistan'dan ayrıldı, ancak bunu organize bir şekilde yaptı. Sovyet güçlerinin çekilmesinin ardından orada bulunan rejim her halükarda birkaç yıl kaldı” dedi.



Erhan Altıparmak

