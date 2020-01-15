Putin, anayasa değişikliği için referandum talep etti

Rusya Federasyonu Ulusal Meclisi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede nüfus artış hızının 90'lı yıllardan sonra ilk kez düşüş eğilimi gösterdiğini savunarak, “Doğum oranında düşüşler 90'lı yıllardaki gibi yine düşme eğiliminde. Bu Rusya'nın bugün yaşadığı demografik bir sorun haline geliyor. Günümüzde Rusya'nın nüfusu 147 milyon dolayında. Artık çok zor bir döneme girdik. Artık daha fazla okul dönemi çocuğumuz var ama aileler 90'lı yıllardaki demografik döneme dönüyor” dedi.

Rusya'daki nüfus artış hızına karşı çözüm önerilerini sıralayan Putin, “3 ile 7 yaşındaki çocuklar için 11 bin ruble dolayında maaş ödemesi yapılması planlanıyor. Tutarlı bir şekilde aile destekleme sistemi kurulmalı. Annenin ikinci çocuk doğumuna 150 bin ruble ödeme yapılması gerekiyor. Bunun için 616 bin 617 ruble bütçe ayrılması hedefleniyor. 3 çocuklu ailelerin konut sorunu çözümüne 1 milyon ruble düzeyinde destek sağlanmalı. Okul çağındaki 1 ile 4 sınıf aralığındaki tüm öğrencilere eğitimleri sırasında sıcak yemek desteği sağlanmalı. Bunun için eğitim sisteminde de bazı değişikliğe gidilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği için referandum talebi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut anayasada değişiklik yapılmadığı takdirde 2024 yılında gerçekleşmesi planlanan devlet başkanlığı seçimlerine aday olamayacak. Buna karşıda çözüm önerisi sunan Putin, “Anayasa'da yapılacak düzenlemeler ile ilgili ülke çapında referandum yapılmalı” dedi.

Putin, anayasa değişikliği için konuşmasında detaylı bilgilere yer vermezken Rus medyası Putin'in bu sözlerini kendi geleceği açısından kamuoyu yoklaması yaptığı şeklinde yorumladı.

Dünyaya net mesaj verdi

Birleşmiş Milletler (BM) daimi üyelerine karşı açıklamalarda bulunan Putin, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun daimi üyelerine küresel savaş çıkması tehdidini tasfiye etme çağrısını yapıyorum. Rusya kendi ulusal güvenliğini tesis edecek adımları zamanında, yeterli miktarlarda attı. Savunma kabiliyetimizi 10 yıl önceden garanti altına almış bulunuyoruz. Rusya hiç kimseye kendi iradesini dayatmayacak, silahlanma konusunda kimseyle yarış içerisine girme niyetinde de değil. Rusya, tüm stratejik nükleer silah geliştirme tarihi boyunca ilk kez kimseye yetişmeye çalışmıyor, herkesin önünde gidiyor” diye konuştu.

Erhan Altıparmak