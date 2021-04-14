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Putin, Covid-19 aşısının 2'nci dozunu yaptırdı

Putin, Covid-19 aşısının 2'nci dozunu yaptırdı
Putin, Covid-19 aşısının 2'nci dozunu yaptırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs (Covid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu 23 Mart'ta yaptırmıştı. Putin, çevrim içi olarak gerçekleştirilen Rusya Coğrafya Topluluğu'nun yönetim kurulu toplantısı öncesinde aşının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu. Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede devam eden aşılamalar ile salgının yakın zamanda sona ermesini umduğunu belirterek, “Her şeyin yoluna gireceğinden eminim" dedi.
Putin, Covid-19 aşısının ilk dozunu 23 Mart'ta ülkenin başkenti Moskova'da yaptırmıştı. Putin'in hangi aşıyı yaptırdığı hakkında bilgi verilmemiş, fakat aşıyı yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiği ifade edilmişti. Putin'in aşılanması basına kapalı gerçekleştirilmişti.

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