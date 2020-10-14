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Putin ile Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı görüştü

Putin ile Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı görüştü
Putin ile Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen gerilimin devam ettiği Dağlık Karabağ konusunun yanı sıra Suriye ve Libya'nın da ele alındığı duyuruldu.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamada iki liderin 10 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasının önemine vurgu yaptığı ifade edilirken, AGİT Minsk Grubu tarafından bölgedeki barış görüşmelerinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Orta Doğu'dan militanların çatışmalara katılması konusunda ciddi endişeleri olduğu belirtilirken, bölgede kalıcı barışın sağlanması için siyasi diyalog işaret edildi.

Kremlin açıklamasında, Putin ve Erdoğan'ın Suriye ve Libya'daki durumu da ele aldığı aktarılırken Türkiye ile Rusya'nın koordinasyonunun Suriye'de istikrara katkısı olduğu konusunda ortak görüşe varıldığı belirtildi.

Erhan Altıparmak
 

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