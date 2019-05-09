R&M, İstanbul Havalimanı'nın dijital altyapısını hayata geçirdi

Dünyadaki en büyük havalimanı olarak gösterilen İstanbul Havalimanı, R&M tarafından sağlanan bir ağa dayanan temel güvenlik, iletişim ve BT fonksiyonları ile de aynı zamanda dünyanın ilk dijital havalimanı unvanına da sahip olduğu belirtiliyor.

R&M'in havacılık sektöründe geniş deneyime sahip olduğunun altını çizen İstanbul Yeni Havalimanı CIO'su ve Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, "Projemizin ağ altyapısının sağlayıcısını belirlerken R&M'in sahip olduğu bu deneyim seçimimizde önemli bir rol oynadı. R&M'nin seçilmesindeki kilit faktörlerden diğeri, kabloların olağanüstü sinyal iletim performansını garanti altına alması ve on yıllar boyunca dış etkenlerden etkilenmeden bu performasını sürdürebileceği öngörüsüydü. Projede R&M kablolama sisteminin kalitesi, gerçek zamanlı olarak 9 bin güvenlik kamerası ve 3 bin kart okuyucusunu, herhangi bir iletim girişimine veya kaybına karşı korunacaklarına güvenerek çalıştırmamızı sağladı. Ayrıca, havaalanında tam kapsamlı bir WLAN sağlayan 5 bin Wi-Fi erişim noktasını da birleştiriyoruz. O yüzden bu erişim noktalarının sorunsuz ve hatasız olması gerekiyor. Alanımızda kurulan kablolama altyapısı; aynı zamanda gümrük, güvenlik personeli ve polis gücünün de bilgi teknolojileri ile bağlantılı olmasını sağlıyor" dedi.

Özelleştirilmiş çözümler

Projede kablolamanın birçok yönü ile bu mega proje için özel olarak tasarlanması gerektiğine vurgu yapan İnankul, "R&M uzmanları ihtiyaçlarımızı anlıyor ve çözümlerini bize uygun olarak özelleştirebiliyor. Bu R&M'i bizim için diğer servis sağlayıcılardan ayıran en büyük avantaj oldu. Projedeki diğer önemli kriterleri ise R&M ürünlerinin teslimat güvenilirliği, güvenliği ve maliyet etkinliği olarak sıralayabilirim. Ayrıca kablolama sistemleri modüler tasarımları sayesinde havaalanının genişlemesine göre sadece birkaç basit adımda modüler olarak genişletilebilir olarak kuruldu" ifadelerini kullandı.

R&M CEO'su Michel Riva, R&M'in bu projeyle büyük kablo projelerini özel kablolama çözümleri ile destekleme yeteneğini bir kez daha kanıtladığını söyledi.

İstanbul'da profesyonel bir proje yönetim ekibine sahip olduklarına vurgu yapan Riva, "Havaalanlarında, karmaşık tesislerin çok uzun bir proje süresi boyunca doğru bir şekilde koordine edilebilmesi ve her zaman aynı kaliteyi sunabilmesi özellikle önemlidir. Bu, profesyonel ve oldukça organize bir proje yönetim ekiplerinin sahada kurulmasını gerektirir” dedi.