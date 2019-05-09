Ramazan ayında 8 metre karla mücadele

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve fırtına nedeniyle yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı olan 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yol açma çalışması başlattı. Merkeze yaklaşık 23 kilometre mesafedeki Üçevler güvenlik yolunda karla mücadele ekipleri, Ramazan ayında da çalışmalarına devam ediyor. Merkezden Üçevlere ulaşım sağlayan yolun kısa olduğu için vatandaşlar tarafından alternatif olarak kullandığını belirten Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, özellikle fırtına nedeniyle Çavuştepe bölgesine çok fazla kar düşmesi sonucu yolun 5 aydan bu yana kapalı olduğunu ve ekiplerin bölgede yol açma çalışmalarına başladığını ifade etti.

Savurma Makinesi Operatörü Celal Tümer ise “Şu an açtığımız yol Üçevler köy yoludur. Buradaki kar kalınlığı yer yer 7-10 metre civarındadır. Ramazan ayı münasebetiyle şu an niyetliyiz, yolu açmaya da kararlıyız” dedi.

Uğur Ulu

