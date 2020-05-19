Ramazan bereketi Yemen'de yüzleri güldürdü

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF) 'İyiliğe Dokun' sloganıyla sürdürdüğü Ramazan 2020 çalışmalarında ağırlık verdiği ülkelerden bir tanesi Yemen oluyor. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ciddi boyutlara ulaşırken, insanların güvenli gıdaya ulaşmaları çok zor oluyor. Yemen'de yerel görevlileriyle Ramazan çalışmalarını sürdüren İDDEF, savaş mağduru kimselere hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan kumanya paketlerini dağıtıyor. Federasyonun açıklamasında savaştan etkilenen Yemenlilerin acılarını bir nebze de hafifletmenin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre Yemen'de en temel ihtiyaçlardan bile mahrum yaşayan mülteci ailelerle iftar yemeği paylaşılırken, savaş sebebiyle engelli kalan engelli, yetim ve mazlum aileler için iftar yemekleri ev ev teslim ediliyor.

Ramazan ayının bereketi Yemenlileri rahatlatırken; kumanya, zekat ve adak kurban etleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Açıklamada ayrıca bağış yapmak isteyenler için şu bilgiler verildi: "Yemenli Müslümanlara yardım eli ulaştırmak, savaşın yaşattığı acıları dindirmek isteyenlerin "iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak bağış yapabilecek. Ayrıca hayırseverler, RAMAZAN veya İFTAR yazıp 7230'a SMS göndererek 10 TL bağışta da bulunabilecek."