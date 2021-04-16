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Rami Kuru Gıda Hali'nde yangın

Rami Kuru Gıda Hali'nde yangın
Rami Kuru Gıda Hali'nde yangın

Eyüpsultan Rami Kuru Gıda Hali'ndeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürülürken, işyerinde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Rami Kuru Gıda Hali'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, hal içerisindeki toptancı dükkanlarından bir tanesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden işyeri çalışanları kendilerini dışarıya atarken, haldeki vatandaşlar ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Selim Bayraktar

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