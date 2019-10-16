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Rasülayn'da şiddetli çatışmalar

Rasülayn'da şiddetli çatışmalar
Rasülayn'da şiddetli çatışmalar

Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Rasülayn'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İhlas Haber Ajansı ekipleri, o çatışmaları yakın mesafeden görüntüledi.

Rasulayn'da şiddetli çatışmalar - Tıkla İzle

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon devam ediyor. Suriye'nin Rasülayn kentinde de meskun mahal operasyonları hız kesmeden sürüyor. Özellikle bu sabah saatlerinde, Rasülayn merkezinde çatışmalar şiddetlendi. Ceylanpınar sınırına yakın bölgelerde şiddetli silah sesleri duyuldu. Şiddetli çatışmalar, İHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kentin batısında bulunan birçok alan ise fırtına obüsleri tarafından ateş altına alındı. Kentin birçok noktasından dumanlar yükseliyor.

Öte yandan, kentte terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı öğrenildi. Bu yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri, Rasülayn'ın ara sokaklarında titizlikle ilerliyor. Belirlenen hedefler, nokta atışları ile imha ediliyor.

Refik Fidan - Siber Kuş - Cahit Özçelik

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