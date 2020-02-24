Re-Pie'da yeni atama

Gayrimenkul portföy yönetimi şirketi Re-Pie büyüme hedefleri doğrultusunda yapılanmasına devam ediyor. Geçen sene Halk Portföy'ün kurucu genel müdürü olan Alim Telci'yi kadrosuna katan şirket, geçen hafta Kubilay Özalp'ı Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı.

Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. M. Emre Çamlıbel atamayla ilgili olarak, "Önümüzdeki dönemde faizlerin düşmesiyle ve dövizdeki volatilitenin öngörülebilir seviyeye inmesiyle birlikte, aynı yurtdışında olduğu gibi alternatif fonlara hızlı bir yönelim olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda 500 milyon TL büyüklüğü aşan gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarımızı yöneten kadromuzu sektörün önemli isimleriyle takviye etmeye devam ediyoruz. Kubilay Özalp'ın sektördeki deneyim ve vizyonuyla şirketimize değer katacağına ve birlikte faaliyetlerimizi genişleteceğimize inanıyorum" dedi.