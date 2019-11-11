Recep İvedik 6 ilk üç günde 1 milyon izlendi!

Recep İvedik serisinin son çıkan filmi Recep İvedik 6 oldu. Merakla beklenen film, ilk haftanın açılışında çok iyi bir izlenme oranı yakaladı. Recep İvedik 6 filmi, ilk 3 günde 1 milyon izlendi.

Şahan Gökbakar'dan izlenme açıklaması

Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Şahan Gökbakar, şu sözlerle seyircilere teşekkür etti:

“3 günde 1 milyon seyirci ile yine muhteşem bir açılış yaptık. Şubatlardan sonra Kasım ayına da damgamızı vurduk ve tüm zamanların en iyi Kasım açılışını yaptık. Bir serinin 6.sını yapıp 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz! Bizi yine gururlara layık gördünüz… Her defasında yine ve yeniden sizleri güldürmeye devam edeceğiz… Hepinizi çok seviyorum.”