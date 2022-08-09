Recep Uçar: 'Dördüncü golü arayan takımdık'

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, kulüp açısından tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, “Süper Lig'de ilk maçımızdı. O yönden bizim için değerli bir maçtı. Benim kendi ve oyucularım adına özel bir maçtı.

Teknik direktör olarak ilk defa Süper Lig'de yer aldım. Geçen seneden 5 oyuncumuz, toplamda 7 tanede oyuncumuz ilk defa yer aldı. Özel bir gündü. Sevinsem mi üzülsem mi düşündüğüm bir maç. Biz buraya sadece kendi oyunumuzu oynamak için geldik. Bunu birçok insanın beklentisi belki Ümraniyespor Kadıköy'e gittiğinde savunma yapıp kontrayla gol arayacaktı. Bizim amacımız tamamen farklıydı. Bunu birinci dakikada sinyalini verdik, Geraldo'nun pozisyonunda. Maalesef 17. dakikada bizim Glumac'ın dışarıda olduğu bölümde kornerden oluşan penaltı sonrası gol bizi etkiledi.

Sonrasında oyundan düşmedik. Oyun olarak ciddi pozisyonlar ürettik. Duran toplardan açıkçası Fenerbahçe'yi analiz etmiştik. Duran toptan bulduğumuz gol ve girdiğimiz pozisyonlar vardı. Uzatmalarda gol yedik. Duran topun devamını almamıza rağmen geçiş golü yedik. Kadıköy'de devre arası 2-1 girmek zordur. İkinci yarı kendi oyunumuzu oynamak için çıktık. Maçın genelinden memnunum ama ikinci yarının ilk 20 dakikasından memnun değilim. Biraz futbol şansı bizden yana oldu. Sonrasında duran toptan bulduğumuz gol ve yine gol aramaya devam ettik.

73'te öne geçtik, son dakikalara kadarda koruduk. Uzatmada yediğimiz golle buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Ciddi anlamda karakter koyan oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Çok zor bir fikstürümüz var. Antalyaspor, Adana Demirspor, Galatasaray ve Trabzon ile oynuyoruz. Oyunculardan beklentim kendi oyunu oynamaya çalışan, değer katan bir takım izlettirebilmek. Bunu kısmen izlenimini verdik. Aldığımız 1 puan sevindirici ama sevinsem mi üzülsem mi düşündüğüm bir maç. 1 puan alıp kapatıyoruz” dedi.

“Dördüncü golü arayan takımdık”

Oyun anlayışlarına değinen Uçar, “Bizim oyunumuz teknik direktör olarak oyunun her anlarıyla alakalı müdahale edebilirsek anca o şekilde başarabiliriz. Valentin ve Geraldo farklı oyuncular. Ben biraz o bölümlerde oyunun elimizden kaymayı düşündüğümde dinamizm getirmeye çalıştım. Oradan da 3-2'lik galibiyeti yakaladık. Fenerbahçe 9 tane maç yaptı buraya gelene kadar. Burada takımların hepsi bekleyerek oynadı, biz bekleyerek oynamadık. Kazanmak için oynadık. 90+2'de gol yiyen takım demoralize olur içeriye çekilir ama biz dördüncü golü arayan takımdık. Fenerbahçe diğer maçlara oranla Lincoln'ü daha ofansif oynatarak başladı. Fenerbahçe'nin en belirgin özelliği topun rakipte olduğu bölümlerde e ön taraf baskı yapan takım. Bu takımlar arkada boşluklar verebilirler. Önemli olan bunları kullanabilmek. Oyunun yönünü daha çabuk değiştirebilseydik oyun daha farklı yere gidebilirdi. Büyük takımlar böyle oynamak zorunda. Bizlerin gibi takımlarda bu baskılardan çıkıp bu alanları ne kadar değerlendirebilirse o kadar var olabiliyorsunuz” diye konuştu.

“Oyunumuzu geliştirebilirsek burada var olacağız”

Takımının oyun anlayışına değinen Recep Uçar, “Benim amacım burada oyuncularımla beraber sadece oyuna konsantre olabilmek. Biz büyük bir camia değiliz, geçen senede değildik. Ne camia, ne taraftar, ne ekonomik gücümüz var. Rakiplerle yarışabilecek seviyede değiliz. Yarışabileceğimiz tek yer saha. Oyunu geliştirebilirsek burada var olacağız. Bu oyunu geliştirerek her maçta her platformda tamamen kendi oyunumuzu oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort

