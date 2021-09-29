Red Bull Basement'ın kazananı ‘SMARTTLE' başarı öyküsünü anlattı

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor. Başvuruları redbullbasement.com adresinde 24 Ekim tarihine kadar devam eden programın 2019 yılındaki kazananları olan SMARTTLE ekibi global atölyedeki ivmelendirme programında geniş bir girişimci ağı ile buluşma imkânı yakalamıştı. İkili, gelecek girişimci adaylarına ilham olabilmek için kendi başarı öykülerini Redbull.com'a aktardı.

“Pet şişe atığını azaltmayı hedefliyoruz”

Etkinliğin 2019'un global buluşmasında Türkiye'yi temsil eden akıllı su matarası projesi SMARTTLE'ın arkasındaki kurucu ekip; Boğaziçi Üniversitesi'nden Kaan Berk Öztürk ve Bekir Aksoy girişimlerinin nasıl meydana çıktığını anlattı. İkili, “SMARTTLE üniversite öğrencilerinin pet şişe kullanım alışkanlıklarını değiştirmek ve sıfır atık misyonlarını gerçek kılmak için tasarlandı. Geliştirilen akıllı su mataraları ile üniversite öğrencilerinin su ihtiyaçlarından doğan pet şişe tüketimlerini azaltmayı amaçlıyoruz. Üniversite öğrencilerinin su içme alışkanlıklarını, sunduğumuz ürün ve hizmet kombinasyonu ile değiştirmeyi hedefliyoruz. Ürünümüz tekrar kullanılabilen akıllı su şişeleri; hizmetimiz de üniversiteler içerisindeki su istasyonlarımızdan sağlayacağımız yüksek kalite içme suyu olacak” diye konuştu.

Global girişimcilik ekosisteminde bulunma imkanı

''Dünyayı iyileştirecek teknoloji odaklı bir fikrim var'' diyen, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri; başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor. Teknolojiyi kullanarak değişim oluşturmaya çabalayan yeni jenerasyona ilham kaynağı olmayı sürdürecek etkinliğe başvurular ise 24 Ekim'e kadar devam ediyor.

Dünya finali aralıkta İstanbul'da

Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresiyle buluşma imkânı yakalıyor. Ülkelerin finalistleri Kasım 2021'de açıklanacak. Aralık ayında İstanbul'da gerçekleşecek etkinliğin Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanan katılımcılar, ayrıca final öncesinde mentörler eşliğinde projelerini geliştirme imkanı bulacak.