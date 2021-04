Red Bull Challengers İzmir'de koşuldu

Türkiye'nin önemli maratonlarından biri olan Maratonİzmir 11 Nisan 2021 Pazar günü İzmir'de koşuldu. Bu sene Birleşmiş Milletler'in (BM) Küresel Amaçlar başlığı altında topladığı “Sürdürülebilir Bir Dünya” teması altında yapılan koşunun başlangıcı Şair Eşref Bulvarı üzerindeki İZFAŞ Binası önünden yapıldı. Lozan Meydanı'nda sona eren maratona Red Bull Challengers üyeleri de katıldı. Red Bull Challengers'ta Rundamental, Beat Run Crew, Runarchy, No Reason Co., Karşıyaka One Team'in yer aldığı organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 kilometre, yol koşusu ve halk koşusu yapıldı.

Maratonda Red Bull Challengers üyeleri ve tüm koşucular, kat ettikleri kilometreleri online haritaya yansıttılar. 7 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında web adresteki sayfaya kaydolup rotalarını ekleyen sporcular bu aktif harita ile şehre izini bırakarak ödüller kazanabilecek.

Red Bull Challengers kimdir?

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Üyeler aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine meydan okumaya devam ediyor.