Red Bull Dance Your Style'ın ilk finalistleri belli oldu

Bünyesinde; Hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerini barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style geri dönüyor. Red Bull Dance Your Style elemeleri, bu yıl sosyal medya üzerinden toplanan başvurularla tamamlandı.

İzmir, Ankara ve İstanbul'da haziran ayı içerisinde gerçekleşecek elemelerin ardından jüri tarafından seçilecek 16 dansçı ise 4 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek finalde Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele vereceği belirtildi. Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar birlikte yarışacak. Yarışmanın iyileri ise seyircilerin oylarıyla belirlenecek. En iyi seçilen isim Güney Afrika'da düzenlenecek Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Elevator Moves yayında

Biser, Gülay, Rıdvan ve Eylül'ün yarışma öncesinde performanslarını sergilediği Elevator Moves Red Bull Türkiye fotoğraf ve video paylaşım platformu hesabında yayınlandı. Ayrıca Gülay, Eylül, Rıdvan ve Biser wild card ile Red Bull Dance Your Style'ın ilk finalistleri olduğu belirtildi.

Asansör kapısı açıldığı andan kapanana kadarki süre içinde özgün figürleriyle bireysel olarak performans sergileyen 4 dansçı, önce dans pistine ardından en iyilere meydan okuduğu belirtildi. Dünyanın dört bir yanından başarılı dansçıları bir araya getiren yarışmada, Türkiye'yi temsil etmek isteyen dansçılar finale kalmak için davet edildikleri yakın eleme noktası olan stüdyoda performans gösterecek.

