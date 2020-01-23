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Red Bull Homerun kayıtları devam ediyor

Red Bull Homerun kayıtları devam ediyor
Red Bull Homerun kayıtları devam ediyor

Türkiye’nin en önemli 4 kayak merkezinde aynı gün, aynı anda gerçekleştirilecek Red Bull Homerun'un kayıtları devam ediyor.

Red Bull Homerun, 8 Şubat 2020 Cumartesi günü kayak merkezlerini ele geçirecek. Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de gerçekleştirilecek, spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik kayıtlarının açıldığı ilk hafta itibarıyla 4 dağ için toplamda bine yakın kayıt aldı. Farklı ve unutulmaz bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenler için kayıtlar redbull.com.tr/homerun adresinden devam ediyor.

Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en kreatif ve eğlenceli kostüme de sürpriz ödüllerin verileceği etkinliğe ücretsiz olarak katılınabiliyor.

Red Bull Homerun nedir?
Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 seneden fazladır yapılan Red Bull Homerun, eğlence ve sporu bir araya getiren global çapta bir organizasyon. Etkinliğe katılanların önce koşarak ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard'larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun'da en önemli kural katılımcıların birbirlerine temas etmemeleri ve çok eğlenmeleri. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik eşsiz bir kutluma ile sona erecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Red Bull Homerun, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye'de 4 kayak merkezinde aynı gün, aynı anda düzenlenecek.

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