İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Refüje ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı : 1 yaralı

Refüje ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı : 1 yaralı
Refüje ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı : 1 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hızla refüje çarptı, kazanın ardından aracın motor kısmında meydana gelen patlama ve yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Giresun'un Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Sanayi Sitesi mevkiinde, dün gece saatlerinde Ordu istikametine devam etmekte olan K.S hakimiyetindeki 61 KK 328 plakalı araç henüz bilinmeyen bir sebeple yol ortasında refüje hızla çarptı, çarpmanın şiddetiyle aracın motor kısmında meydana gelen patlama ve yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar gerçekleştirdi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralı şoför ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan sonra Bulancak İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından araç olay yerinden kaldırıldı.

Ercan Tarı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.