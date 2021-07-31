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Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği: Hastalar tahliye edildi

Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği: Hastalar tahliye edildi
Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği: Hastalar tahliye edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir özel rehabilitasyon merkezinde hastaların yatakhanesinde yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği: Hastalar tahliye edildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'ün Karalar Mahallesi'nde 3 katlı bir rehabilitasyon merkezinde hastaların yatakhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören görevliler, yaklaşık 200 hastayı tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu merkezde hasar oluşurken, sağlık ekiplerince sağlık kontrolünü gerçekleştirilen hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Salih Bilal Aslan
 

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