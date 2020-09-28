Resmi rezerv varlıkları azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 7,2 azalarak 83,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 14,1 azalarak 38,8 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,3 azalarak 43,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 20,3 milyar dolar anapara, 5,3 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 64 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 26,3 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7,7 azalarak 31,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.