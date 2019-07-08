Reyhanlı'da boya imalathanesinde korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, bir derneğe ait boya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan kimyasal maddeler patlamalara neden olurken, olay yerine hemen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında atölyede bulunan 3 kişi ile itfaiye ve polis ekiplerinden 4 kişi yaralandı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Hatay Valiliği: "Reyhanlı'daki yangında 3 kişi yaralandı, 10 kişi dumandan zehirlendi"



Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde 3 katlı bir binanın altındaki depoda meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığını, 10 kişinin dumandan zehirlendiğini duyurdu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "08 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle, Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın altında Dost Eli adlı insani yardım derneğine ait depoda (yağlı boya, gıda ve çeşitli yardım malzemesi) yangın çıkmıştır. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almış olup, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır" denildi.

Çıkan yangında 3 kişinin yaralandığı ve 10 vatandaşın ise dumandan zehirlendiği, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Gökhan Aklan - Adem Karagöz