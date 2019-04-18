Reyonlarda göz dolduran yenilik

İstanbul Florya'da yenilenen Flyinn Gurme marketinin açılışı, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve İcra Kurulu Üyelerinin katılımları ile gerçekleşti. Misafirlere sınırsız ikramın ardından kurdele kesim merasimi ile devam eden açılış Enbe Orkestrası'nın konseri ile devam etti.

“Farklı konseptlerimiz var”

Mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Burası bizim çok eski bir mağaza ama içeriğinin yanı sıra çevresinde yeniledik bu nedenle tamamen yeni bir açılış gibi oldu. Müşterilerimiz mutlu ve onlar mutlu olunca biz daha da mutlu oluyoruz. Müşterilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. 5 milyon TL yatırım yaptırım yaptık buraya. Burası 2 bin metre kare büyüklüğünde bir mağaza ve 37 personel çalışıyor. Personelimize de yüksek dozda bir enerji ve şevk var. Artan işler ve yenilenme karşısında herkesin yüzü gülüyor. Müşteri mutlu ve bunun sonucunda biz mutluyuz” dedi.

Yenilenen mağazalarında farklı konseptlerin olduğuna da vurgu yapan Kartallıoğlu, “Yeni sıcak konseptlerimiz var. Fırın konseptimiz yeni. İçeride bütün çay ve kahve ürünlerini servis ettiğimiz yer yenilendi. Balık hizmetimiz çok genişledi. Florya'nın en iyi balıkçısı biz olma iddiasıyla yola çıktık. İnşallah ta öyle olacağız” şeklinde konuştu.

“Perakende pazarının adresi olmayı hedefledik”

Florya bizim için çok önemli bir nokta diyen Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik, “Burada ki müşterilerimizi merkezimize aldığımızda onların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda mağazamızı yeni konseptine kavuşturduk. ‘Hayatına tat kat' diyoruz. Burada hem yeni konsept farklı ürün kalitesi ile müşterileri buluşturmak hem de CarrefourSA farkıyla ‘Gurme' servis kalitesini de müşterilere tanıtmak bizim için esas. Var olan müşterilerimizden de yeni müşterilerimizden de güzel tepkiler aldık. Mağazamız özellikle taze ürünlerde, sebze-meyvesinden balığına etine ve kasabına kadar perakende pazarının adresi olmayı hedefledi. Sonuçlarımızda bunu gösteriyor ve mutluyuz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.