Riva'da karaya oturan gemi için sabah saatlerinde çalışmalar yeniden başlayacak

Tekirdağ Limanı'ndan hareketle Rusya'nın Kavkaz Limanı'na doğru hareket eden Panama bandralı Petra Star isimli boş kuru yük gemisinin motor bölümünde meydana gelen arıza sonrası personeller durumu yetkililere bildirirken, Karadeniz'de başlayan lodosun etkisiyle de gemi Riva kıyısına demir attı.

Gemiden gelen uyarı ile birlikte Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgede hazır hale getirildi. Kıyıya demir atan Petra Star isimli gemi için başlatılan çalışmalar havanın kararması nedeniyle durduruldu. Sabahın ilk ışıklarıyla Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda karaya oturan gemi için çalışmaların gidişatı belli olacak.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik