İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rıza Çalımbay 500. maçını kazandı

Rıza Çalımbay 500. maçını kazandı
Rıza Çalımbay 500. maçını kazandı

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında alınan 3-1’lik skorun ardından kariyerinde çıktığı 500. Süper Lig maçını kazanmayı başardı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında Süper Lig'deki 500. maçına çıktı. 3-1'lik skorun ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde çıktığı 500. Süper Lig maçını kazanmayı başardı.

Deneyimli çalıştırıcı kariyerinde çıktığı 500 maçın 193'ünden galibiyetle, 136 maçtan beraberlikle, 171 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Sivasspor, resmi müsabakalarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile ise 43 galibiyete imza attı. 30 maçta berabere kalan deneyimli teknik adam, 41 karşılaşmada ise sahayı puansız terk etti.

Oğuzhan Sarzep

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.