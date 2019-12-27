Rıza Çalımbay: 'Çok transfer yapmayacağız'

Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan lider DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kar altında gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan idman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçına çok iyi konsantre olmaları gerektiğini söyleyen Çalımbay, “Hem ligin son haftası, yılın da son maçı ikisi bir araya geldi. Tek hedefimiz kazanmak tabii ki. Kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Burada en büyük destekçimiz de taraftar olacak. Stadyumu doldurmalarını çok çok istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç, final niteliğinde. Kazanmamız ve iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ters ve iyi bir takıma karşı olacağız. Bunun da farkındayız. Zaten lige baktığınızda, bir sürü sürpriz maçların olduğunu görüyoruz, sürpriz sonuçlar yaşanıyor. Onun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor, sahamızda özellikle. Hiç oyundan kopmadan, mücadele ederek hep maçı yaşayarak bitirmemiz gereken bir karşılaşma. Çok iyi şekilde konsantre olmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Mükemmel bir grafik çizdik”

Sezon başından beri çok iyi bir grafik çizdiklerini belirten Rıza Çalımbay, “Böyle maçlar, ligin son müsabakaları çok tehlikelidir. Çünkü bundan sonra tatil başladığı için bazılarının kafaları başka yerde olabilir. Onları da sürekli ikaz ediyoruz, bu maçın önemini tüm arkadaşlarımıza. Ben arkadaşlarıma çok inanıyor ve güveniyorum. Sezon başından bu zamana kadar mükemmel bir grafik çizdik. Mükemmel işler yaptık. En son maçımızı da inşallah en iyi şekilde bitireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bütünleşmeye ihtiyacımız var”

Göztepe müsabakasına Sivassporlu taraftarları da davet eden tecrübeli teknik adam, “Sivas'ın bütünleşmesine ihtiyacımız var. Göztepe maçını Fenerbahçe mücadelesi kadar doldururlarsa, o kadar belki olmayabilir ama ona yakın doldururlarsa, desteklerini devam ettirirlerse en büyük güç o. Valimize teşekkür ediyorum, mükemmel bir düşünce sosyal medyada başlatılan bilet kampanyası. İnşallah gerçekleşir ve herkes maçlara gelir. O zaman da takım daha arzulu, istekli olur. Onların desteğiyle maçı kazanabiliriz. Onun içinde taraftarı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“En çok mağdur olanlardan bir tanesi biziz”

Çalımbay, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in verdiği bir röportajdaki açıklamalarına ilişkin yöneltilen soruya ise, “VAR aslında çok güzel bir şey. Hakem arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırıyor ama bazen de böyle küçük aksilikler çıkıyor. Yeni başlayan bir şey bu VAR. Biz de çok mağdur olduk. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında yan hakem ofsayt kaldırıyor, hakem gol sayıyor. Yapacak bir şey yok. Bağırsan, çağırsan bir sonuç elde etmeleri mümkün değil. Bence devre arası onu çözeceklerine inanıyorum. Her türlü tedbirleri alacaklarına, ikinci yarıya bambaşka bir şekilde başlanacağına inanıyorum. İçlerinde belki de en çok mağdur olanlardan bir tanesi biziz. Bizim 1 tane penaltımız yok. Penaltı pozisyonumuz mu yok? Var, bir sürü var. Verilmeyen penaltılarımız var. Yapacak bir şey yok. VAR'ı bence iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Benim savunduğum tek şey VAR'ın başındakilerin fahri hakem olmaması gerekiyor” cevabını verdi.

“Biz yönetime raporu verdik”

Rıza Çalımbay, son olarak devre arası transfer çalışmalarına ilişkin de şöyle konuştu:

“Biz yönetime raporu verdik, ben konuştum. Zaten çok transfer yapmayacağız. Bizim yapacağımız 2-3 tane, belki 4 tane transfer. Onun dışında öyle büyük paralar verip oyuncu almayacağız. Öyle bir düşüncemiz de yok. Mevcut kadromuzu kesinlikle bozmak istemiyorum. Onun için maddi açıdan kulübümüzü de işin içine sokmak istemiyorum. Çünkü mevcut oyuncularımızın maddi açıdan bir sıkıntıları yok. İhtiyacımız olan 1-2 tane yer var, oraya büyük bir ihtimalle almak istiyoruz. Biz kupada da gitmek istiyoruz, ligde de gitmek istiyoruz. Hem kupa, hem lig çok zor. Bulunduğumuz konum icabıyla her yere yolculuklar yapıyoruz. Bir gün duruyoruz, tekrar otobüsle veya uçakla gidiyoruz. Gidip gelmek zor oluyor. Kadromuz biraz daha alternatifli olursa çok daha iyi olur. O zaman hem kupa hem de ligi götürebiliriz.”

Oğuzhan Sarzep - Bora Kara