Rıza Kayaalp: 'Umarım olimpiyat şampiyonu olmuş bir şekilde bu işi noktalarım'

Kazakistan'ın Nursultan şehrinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara Esenboğa havalimanında ailesi, sevenleri, federasyon yetkilileri ve Aski sporcuları tarafından coşkuyla karşılandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayaalp, "Bunca şampiyonluğun yanına olimpiyat şampiyonluğunu da koymak en büyük isteğim" ifadelerini kullandı. Şampiyonanın zorlu olduğunu vurgulayan milli güreşçi, "Olimpiyat vizesi de burada alınıyordu. Avrupa'da 9. kez şampiyon olup rekor kırdıktan sonra bir hayalim vardı; 4. kez dünya şampiyonu olup yine bir rekor kırmaktı. Hedefim olimpiyat vizesini de şampiyon olarak almaktı. Çok çalıştım ve inandım.

Gerçekten kamp dönemlerimi en iyi şekilde geçirdim. Rakiplerimle birçok kez karşılaştım. Onları da rahatlıkla geçmesini bildim. Fakat bütün rakiplerim gerçekten iyi hazırlanmışlar. Bu şampiyona olimpiyatlara vize verdiği için herkes elinden geldiğince iyi çalışmış ve rakipler sonuna kadar savaştı. Ama ben onlardan bir adım daha üstün olduğumu gösterdim. Yılmadım ve onları durdurana kadar bastırdım. Maçlarımı tek tek kazanarak bu zafere ulaştım ve ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu kazandırdım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

"Umarım olimpiyat şampiyonu olmuş bir şekilde bu işi noktalarım"

Bu şampiyonayı unutup olimpiyatlara konsantre olacağını belirten başarılı güreşçi, "Bundan sonra önümüze bakacağız. Bu şampiyonayı unutup olimpiyatlara konsantre olacağız. Çünkü daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Önümüzde 11 ay gibi bir zaman var ama günler çabuk geçiyor. O yüzden bu günleri en iyi şekilde değerlendirip eksiklerimizi gidereceğiz. Zayıf yönlerimizi güçlendireceğiz.

Olimpiyatlarda bundan daha da iyi olmak istiyorum. Belki de son şansım diyebilirim. Bunca şampiyonluğun yanına olimpiyat şampiyonluğunu da koymak en büyük isteğim. Halkımızın benden bunu beklediğini biliyorum. Bunun mutluluğunu da yaşarım. Aksi takdirde bunun üzüntüsünü de yaşarım. Umarım olimpiyat şampiyonu olmuş bir şekilde bu işi noktalarım" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Rıza Kayaalp'ten sonra konuşan Annesi Sevgi Kayaalp ve Babası Kelami Kayaalp ise mutlu olduklarını, oğulları ile gurur duyduklarını belirtti.

Yunus Emre Kartal - Emre Yüzügüldü