2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp mindere çıktı. Erkekler grekoromen stil 130 kiloda Alman Eduard Popp ile karşılaşan Rıza, üstün bir oyun sergilediği rakibi karşısında maçı 6-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, yarı finalde son 3 olimpiyatta altın madalya kazanan ve 5 de dünya şampiyonluğu olan Kübalı Mijain Lopez Nunez ile mücadele edecek.

Rıza Kayaalp - Eduard Popp müsabakasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.