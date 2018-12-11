Rize Emniyet Müdürünü şehit eden saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı!

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde bugün meydana gelen olayda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli bir polis memuru tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Saldırıda saldırgan polis memuru dahil 3 polis memuru yaralandı.O saldırganın fotoğrafı ise ortaya çıktı.

Olayın detayları:

Alınan bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında Rize Emniyet Müdürlüğü binasına gelen Derepazarı Emniyet Amirliği'nde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Saraçoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Özel Kalem Müdürlüğü'ne silahını bırakıp makamda görüşen Saraçoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bir bölüm kazandığını belirterek Rize merkezde görevlendirme talebi oldu. Ancak olumsuz yanıt aldığı tahmin edilen Saraçoğlu, çıkışta özel kalemden silahını teslim alarak tekrar içeri girdi ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada beraberindeki personel şube müdürü olan polis müdürü ve Verdi'nin koruma polisine de ateş eden Saraçoğlu, ardından karşı açılan ateşte silahlı vurularak yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan Verdi ve biri saldırgan 3 polis memuru ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada Verdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.