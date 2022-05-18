Rize'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, İkizdere ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet M.'nin kullandığı 53 K 4655 plakalı taş yüklü kamyon, freninin patlaması sonucu Dursun Y. idaresindeki 06 FY 7335 plakalı su tankerine çarptı. Dursun Y.'nin kullandığı su tankeri de güvenlik kulübesine çarptı. Meydana gelen feci kazada güvenlik kulübesinde bulunan güvenlik görevlilerinden Enver Demirci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Yunus A. ve Samet Ö. yaralandı. Kazada ağır yaralanan su tankerinin şoförü Dursun Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken kazada yaralılar Rize'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İsmet Kösoğlu