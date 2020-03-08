Rize'de kazanan yok

Maçtan dakikalar
30. dakikada Scoda'nın orta sahaya yakın bir noktada kaybettiği topu alan Cisse, topla beraber ceza sahasına ilerleyip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.
35. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Caulker'ın pasında topu alan Bammou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
43. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Diomande'nin vuruşunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahasının sol dış çaprazından topla buluşan Samudio'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Dario Melnjak'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
77. dakikada Emircan Altıntaş'ın ceza sahası sağ iç çaprazından çektiği şutunda top dışarıya gitti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Samet Çiçek
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Burak, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Samudio, Boldrin (Abdullah dk. 86 ?), Oğulcan (Boriachuk dk. 79), Skoda
Yedekler: Tarık, Garmash, Tunay, Alberk, Vetrih, Fernandes, Yan Sasse, Orhan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Onur, Ceyhun (Musa dk. 69), Salih, Efecan, Bakasetas (Emircan dk. 73), Bammou, Cisse (Mustafa dk. 86 ?)
Yedekler: Cenk, Eray, Baiano, Kaan, Fuertes, Umut
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Samudio (dk. 61) (Çaykur Rizespor), Bammou (dk. 34) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Ceyhun, Salih, Baiano (Aytemiz Alanyaspor)
Oğuz Bal - Kubilay Ateş - Hasan Fehmi Demir