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Rize'de sağanak sele neden oldu, araçlar hurdaya döndü

Rize'de sağanak sele neden oldu, araçlar hurdaya döndü
Rize'de sağanak sele neden oldu, araçlar hurdaya döndü

Rize'de etkisini gösteren sağanak yağış sonrası, heyelanlara neden oldu. İkizdere ilçesinde yan derelerin taşması ile birlikte ilçe merkezi suya gömüldü.

İlçenin 6 km yukarısından akan Demirkapı köyü deresi ile Rüzgarlı köyünün deresi mevcut durumunun 10 katı oranında taştığı tahmin ediliyor. Rize-ikizdere karayolu kısa süreliğine trafiğe kapanırken, trafik kontrollü şekilde verilmeye başlandı. İkizdere deresinin aşır yükselmesiyle ilçenin Erzurum çıkışında karayoluna taşan sular ilçe merkezini bastı. İş yerlerinin giriş katları çamurlu suyla doldu. Yağışın durması ile birlikte belediye ve ilçe özel idare ekiplerinin araçları temizlik çalışmasına başladı.

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