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Rize'de sel felaketinin tanıkları korku dolu anlarını anlattı

Rize'de sel felaketinin tanıkları korku dolu anlarını anlattı
Rize'de sel felaketinin tanıkları korku dolu anlarını anlattı

Rize'de geçtiğimiz çarşamba günü Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde bir evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler yaşanan sel felaketinin boyutunu gözler önüne sererken, o anların tanıkları yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Rize'de sel felaketinin tanıkları korku dolu anlarını anlattı - Tıkla İzle

Yaşanan sel ve heyelan anı bir evin güvenlik kameralarına yansırken, yıkılma tehlikesi geçiren bir binadan ise vatandaşların son anda çıktığı görüntülere yansıdı.

Heyelanın bir binanın yarısını koparıp götürdüğü anlar kamera kayıtlarında görülürken, yaşanan panik ve korku ile koşuşturmacalar da dikkat çekti.

Heyelan sonrası bölgeden çekilen görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne sererken, yaşadıkları o korku dolu anları ve dehşeti anlatan İsmail Karali, “Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir sel geleceğini de tahmin etmedim" dedi.

Karali "Irmakta su seviyesi yükseliyordu, evden balkondan izliyorduk yukarısını. Yıkılan ev babaannemin eviydi. Biz diğer evdeydik. Bir anda geldi ne olduğunu anlamadık. Onlara bağırana kadar geldi, sel her şeyi süpürdü, gitti. Irmağın yönü direk eve doğru olsaydı herkes ölmüştü kurtulma şansları yoktu. Gelen ağaç parçaları, kökleri o tarafı biraz kapattı da ev o yüzden tamamen yıkılmadı" diye konuştu.

Hasan Fehmi Demir - Oğuz Bal - Osman Kubilay Küçükmustafa
 

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