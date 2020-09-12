Rize'deki zorlukları gören mühendis yerli tarımsal drone tasarladı

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte insansız hava araçları (drone) hayatın her alanında kullanılmaya başlandı. Kargo taşımacılığından, görüntü çekmeye, ışıklı gösterilerine kadar birçok farklı alanda kullanılan dronelar artık tarım alanında daha fazla kullanılabilecek. Rize'ye yaptığı bir seyahat sırasında çaya gübre atan vatandaşların çektiği zorluğu gören Bilgisayar Mühendisi Mutlu Yıldız, bu soruna drone ile çözüm bulmak istedi. 2 yıl süren AR-GE çalışmaları ile tasarladığı dronenun satış fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi. Drone ile 16 kilogram sıvı gübre, ilaç ve tohum taşınabiliyor. Ayrıca drone açık alanda 5 kilometre mesafe ile 20 dakika uçuş gerçekleştirebiliyor. Drone 5 dekarlık bir araziyi ise 75 Türk Lirası gibi bir ücret karşılığında ilaç veya gübreleyebiliyor. Dronenun kullanılması için hava şartlarının uygun olması gerekiyor.

“Havadan ilaçlamada diğer ilaçlama yöntemlerine göre yüzde 60 daha verimli”

Yaklaşık 3 yıldır insansız hava araçları sistemleri konusunda eğitmenlik ve danışmanlık yaptığını ifade eden Bilgisayar Mühendisi Mutlu Yıldız, “2017 yılında Rize'ye yaptığım seyahat sırasında çaya gübre atan insanların sırtından alıp attığını gördüm. Bizde aldığımız eğitim gereği bu alanda ne yapabiliriz diye düşündük. Bir insansız hava aracı olsa 20 kilogram taşıyabilse, insanlar tarlalarının kenarında oturup otonom bir şekilde tarlaları ilaçlansa gayet güzel olur dedik ve bu fikirle yola çıktık. Motorlarımız ve bataryalarımız yurtdışından alınma ama gövde kısmı tamamen yerli üretim. Endüstriyel tasarım kartlarımız üzerinde ise birçok yazılım ile geliştirmeler yaptık. Afrika bölgesinde dronelar pandemi ile mücadelede ciddi rol oynamıştır. Aynı şekilde Çin'de de dronelar korona virüs ile mücadelede dezenfekte için önemli rol aldılar” dedi.

“5 Dekarlık bir alan 75 TL ücretle ilaçlanıyor”

Tasarım için çok çalıştığını dile getiren Yıldız, “Drone ile 16 kilogram taşıma kapasitesine ve 20 dakika uçuş süresine sahibiz. Ayrıca drone ile 5 kilometre de uçuş menzilimiz var. Havadan ilaçlama da diğer ilaçlama yöntemlerine göre yüzde 60 daha verimli bir ilaçlama yapılmaktadır. Bizim satış fiyatı olarak belirlediğimiz ise 10 bin dolar artı KDV ile çiftçilerimize yardımcı olmak istiyoruz. Burada 5 dekarlık bir tarım arazisi üzerineyiz. Bir çiftçi burayı ilaçlatmak isterse vermesi gereken ücret sadece 75 TL ve hiçbir şeye karışmıyor” diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Sümeyye İnal

