Rizeli gençten annesine Rize usulü hediye

Rize'ye özgü lahana yemeği, sarma, muhalama, mısır ekmeği gibi birçok yemeğin pişmesinde Rizelilerin vazgeçilmezi olan en önemli araçlardan biri kuzine tipi sobalar. Rize'de hemen her köy evinde hatta merkezdeki evlerin birçoğunun balkonunda bile bulunan kuzineler, Rizeli kadınların başında bolca zaman harcadıkları şeylerden bir tanesi.

Rize'de yaşayan Mükremin Çetinoğlu da annesinin kuzineye olan hasretini bildiğinden hediyesini bu yönde seçti. İlk önce bir kuzineciye giden Çetinoğlu el yağımı odun kuzinesini satın aldı ve Güneysu ilçesinin Ulucami köyüne getirdi. Oğlunun aldığı kuzineyi gören anne Nermin Çetinoğlu duygulanırken, Mükremin Çetinoğlu ise aldığı hediye için "Hem mideme faydası var, hem anneme" dedi.

Annesine hediye bulmakta zorlandığını ve sonunda kuzine almaya karar verdiğini dile getiren Mükremin Çetinoğlu “Evimizi yeni yaptık. Annemin de evi yaptığımız günden bugüne kuzine alacağım diye bir hasreti vardı. Evin dışındaki bacayı da sırf buraya kuzine koyalım diye bırakmıştık. Bende anneler günü için anneme çiçek mi alayım, eşarp mı alayım diye düşünürken kuzine almak geldi içimden. Hem benimde mideme faydası var hem de anneme faydası var” şeklinde konuştu.

"Hamaratım diye kuzine aldı"

Oğlunun kuzine hediyesinin kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Nermin Çetinoğlu “Çok güzel bir duygu, Allah razı olsun. Allah ömrünü uzun etsin. Normalde çok hamaratımdır, o yüzden de oğlum kuzine almış bana. Oğluma kuzine de ekmek pişireceğim, üstünde lahana pişireceğim, sarma edeceğim. O nedenle annesine kuzine aldı geldi” diye konuştu.

Kuzine ustası Süleyman Toploğlu daha önce hiç anneler gününe özel kuzine satmadığını dile getirerek “Annesine hediye almaya gelmiş. Normalde Rizeli'ye yakışan bir hediyedir kuzine. Normalde bin 445 lira tutuyordu ama biz anneler gününe özel olduğu için bin 200 liraya satacağız. Normalde annelere alınırdı ama anneler günü hediyesi olarak hiç duymadım” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir

