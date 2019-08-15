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Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzattı

Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzattı
Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzattı

İtalya Serie A ekibi Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Roma, 22 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Başakşehir'den 2017 yazında İtalyan ekibinin yolunu tutan Cengiz, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; yıldız futbolcu ile 2023 haziranına kadar sözleşme yenilendiği duyuruldu.

Milli futbolcu, Roma'ya iki yıl önce geldiğini hatırlatarak, "O günden beri günden güne bu şehre, bu kulübe ve bu taraftara daha fazla aşık oldum. Bu benim için çok mutlu bir an. Roma için oynamaya devam etme isteğimin farkına varan kulübüme teşekkür ediyorum" dedi. 

Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ise, Cengiz ile sözleşme yenilemeyi çok istediklerini belirterek, "Çünkü hepimiz onun yeteneklerini biliyoruz. Gelecek yıllarda ekibin kalitesine büyük katkı sağlayacağından eminiz" diye konuştu. 

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