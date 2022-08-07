Romain Saiss: 'Bugün özgüven kazandık'

Süper Lig'e 1-0'lık Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta savunmanın tecrübeli isimlerinden Romain Saiss maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Saiss, “Zor bir maçtı. Ligin ilk maçı. Rakibimiz iyiydi. Kayserispor iyi oynayan bir takım. Her şeyi harika yaptığımızı söyleyemem ama kazanmak çok güzeldi. Kendimizi geliştireceğiz. Eksiklerimizi değerlendirip daha iyi olacağız. Kazanmak çok iyiydi, özgüven kazandık. Bu özgüvenle maç maç kazanan bir Beşiktaş izleteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir taraftarın önünde savaşmaktan kaçamazsınız”

Savunmadaki sistem değişikliği konusunda konuşarak sözlerini sürdüren Saiss, “Wolverhampton'da yıllarca 3'lü sistemde oynadım, başarılı da olduk. Milli takımda da 4'lü oynuyorum. Benim için sistemlerin önemi yok. Benim için önemli olan koordinasyon içinde olmak. Bugün gerçekten harika bir atmosfer vardı. Taraftarımız bugün 12. adam değil, 13. hatta 14. adam oldu. Böyle bir taraftar önünde savaşmaktan kaçamazsınız. Hata yapsanız dahi, verdikleri destekle her şeyinizi verirsiniz. Onlarla tanıştığım için mutluyum ve onlarla çok daha iyi maçlar çıkaracağız” diye konuştu. Son olarak ilk maçta son dakikada alınan galibiyet hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, “Sonuna kadar mücadele etmenin bir yansımasıydı bu maç. Asla vazgeçmediğimizi gösterdik. Daha zor maçlar da oynayacağız ve bazı maçlarda daha sıkıntılı durumlara da düşeceğiz ama asla vazgeçmeyeceğimizi, çözüm bulmak için savaşacağız. 100. dakikada dahi olsa yılmadan savaşacağız ve bugün bunu göstermiş olduk” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar

