Rönesans Holding'e ödül

Ulusal ve uluslararası arenada sürdürülebilir iş modeliyle önemli konumda faaliyet gösteren Rönesans, bu yıl online olarak dördüncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020'de holding kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. Sosyal medyada en başarılı performansı gösteren marka ve ekiplerin ödüllendirildiği yarışmada jüri; yayınlanan sosyal medya çalışmalarını, dijital projeleri ve sosyal medya performanslarını değerlendirdi.

Holding geçtiğimiz yıl aynı değerlendirmede bronz ödülün sahibi olmuştu. Holding, bulundukları platformlarda her geçen gün artan takipçi sayısı ile birlikte etkileşimi yüksek paylaşımlar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıla oranla en fazla takipçi artışı holdingin Youtube kanalında yaklaşık yüzde 43lük farkla kaydedilirken profesyonel hayatın dinamiklerine uygun içerikleriyle Linkedin ikinci sırada yüzde 17'lik artış gösteriyor, sonrasında sırasıyla Twitter, Instagram ve Facebook geliyor.