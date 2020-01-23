RTÜK medyaya ‘mükemmellik' ödülleri verecek

‘Medya Mükemmellik Zirvesi ve Ödülleri' adlı etkinliğin hazırlıklarını yapan RTÜK, radyo ve televizyon dünyasında toplumsal sorumluluk bilincini desteklemek, yayıncı kuruluşların sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmenin bir parçası olarak faaliyet göstermelerini özendirmek istiyor. Akademik camiayla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmaları değerlendiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ülkelerin sosyal gelişmişliğinde medyaya büyük roller düştüğüne dikkati çekerek, “Sosyal politikaların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi ve toplumsal bir konu haline gelmesi büyük önem taşıyor. İşte tam da bu noktada medyaya büyük ihtiyaç var” dedi.

Sağlık, eğitim, çalışma, sosyal hizmetler, çevre, kültür ve sanat, yerel yönetimler gibi alanlarda sosyal politika çözümleri geliştiren devletlerin tek başına etkili olamadığını anlatan Şahin, sosyal çalışmaların vatandaşlar tarafından sahiplenildiği takdirde başarıya ulaştığını söyledi. Şahin şöyle devam etti:

“Sosyal çözümlerin toplumsal bir konu haline gelmesi büyük önem taşıyor. Toplumsal gelişmede medyanın rolü yadsınamaz. Milletimizi yakından ilgilendiren konularda ilgili bakanlıkların ve kuruluşların yaptığı çok değerli sosyal çalışmaların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi için medyaya önemli görevler düşüyor. Devletlerin sosyal politikalarına destek veren, katkı sağlayan medyanın teşvik edilmesi, iyi yayıncılık örneklerinin yaygınlaşması ve ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Medyanın toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum. Bugün yaşadığımız sosyal sorunların çözümünde temiz ve toplumsal sorumluluk duygusu taşıyan yayıncılığın büyük katkısı olacak.”

ÖDÜLLER 2 NİSAN'DA GAZİANTEP'TE SAHİPLERİNİ BULACAK

Etkinliğin zirve bölümüne ev sahipliği yapacak Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ise, kentin ödüllerin verileceği 2 Nisan tarihini iple çektiğini söyledi. Medya Mükemmellik Zirvesi ve Ödül törenine ev sahipliği yapacak olmalarının kendilerini heyecanlandırdığını belirten Rektör Sözen, Türkiye'nin sosyal politika uygulamalarının vatandaşlarca benimsenmesinde medyanın büyük etkiye sahip olduğunu ifade etti. “Medya, ailenin korunması, kadına yönelik şiddet dahil her türlü toplumsal şiddetle mücadelede, yoksunlukla, bağımlılıkla mücadelede önemli bir sestir” diyen Prof. Dr. Sözen, Mükemmellik Ödülleri'nin medyayı bu yönde daha duyarlı olmaya taşıyacağını belirtti.

“Medya Mükemmellik Ödülleri”ne başvurular Ocak ayı içinde başlayacak. Yayıncı kuruluşlar, başvuru için organizasyonun web sitesi www.medyamukemmellik.com adresinden ayrıntılı bilgi alabiliyorlar. Ulusal, bölgesel ve yerel lisans türlerinde Haber, Drama, Müzik ve Eğlence, Eğitim ve Kültür ile Çocuk Programları dallarında en iyilerin ödül alacağı etkinliğe sosyal politika alanını ilgilendiren konularda toplumun gelişmesine olumlu katkıda bulunmuş olan programlar ile başvurular gerçekleştirilecek. Etkinliğin “Seçici Kurul” üyeleri ise üniversitelerin iletişim fakültelerinde görev alan öğretim üyelerinden oluşuyor. Etkinliğin duyuruları için açılan sosyal medya hesapları da aktif olarak kullanılmaya başlandı. İlgililer,

https://www.facebook.com/medyamukemmellik, https://twitter.com/mukemmelmedya,

https://www.instagram.com/medyamukemmellik adreslerinden detaylara ulaşabiliyor.

Neşra Durmaz