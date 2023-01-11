RTÜK toplantısında yasa ihlali yapan yayıncılara yaptırım uygulandı

RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme raporlarını görüştü. Beyaz TV'de yayınlanan “Derin Futbol” programında yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın “Sukiyo” isimli Japon şarkısının ismini açık olarak yanlış anlaşılacak şekilde farklı telaffuz ederek küfürleştirmesi RTÜK engeline takıldı. RTÜK, Beyaz TV'ye yayında dilin düzeysiz ve kaba kullanımından dolayı idari para cezası kararı aldı.

Terörist ile bağlantı TV5'e yaptırım getirdi

Toplantıda, TV5 kanalında yayınlanan "Düşünme Vakti" programına firari FETÖ sanığı Hakan Şükür'ün canlı bağlantı ile konuk olması da görüşüldü. Üst Kurul, 6112 sayılı Yasa'da geçen yayıncılık ilkelerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle TV5 hakkında 3 kez program durdurma kararı verdi.

Halk TV'ye manipülasyon cezası

Üst Kurul, Halk TV'nin “Medya Mahallesi” programında sunucu Ayşenur Arslan ve konuk Emin Çapa'nın kanal hakkında daha önce verilen yaptırım kararının manipüle edilmesini yayıncılık ilkelerine aykırı buldu. Müeyyide kararı terör örgütlerini haklı gösteren açıklamalardan dolayı verilmişken, cezanın sebebinin sanki mimik hareketleriymiş gibi gösterilmesine karşı çıkan RTÜK, Halk TV'ye yeni bir idari para cezası yaptırımı daha uyguladı. Toplantıda Halk TV'ye uygulanan diğer bir yaptırımsa dilin kaba ve düzeysiz kullanımından ötürü geldi. “Perdenin Önü Arkası” isimli programda konuk Avukat Faik Işık'ın küfürlü sözlerini yasaya aykırı bulan RTÜK, yayıncı televizyon hakkında idari para cezası yaptırımı kararı verdi.

RS FM'e ağır yaptırım

Üst Kurul'da Radiosputnik'in “Ali Çağatay'la Seyir Hali” programında Amerikan askerleri tarafından sistematik işkencelerin yapıldığı Guantanamo ve Ebu Gureyb cezaevleriyle Türkiye'deki cezaevlerinin bir tutulması ve gardiyanlar ile jandarmanın hapishanelerde suç işlediğinin söylenmesi yasa ihlali olarak değerlendirildi. Yayıncı radyoya 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi ilk fıkrası a bendinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz” hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası ve 3 kez program durdurma cezası uygulandı.

Kurul toplantısında Virgin Radıo Türkiye'de yayınlanan “Mesut Süre ile Rabarba” isimli programda çocukların radyo başında olduğu bir zaman diliminde onların zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek türden “kadınlar arasında eşcinsel ilişki” ile ilgili açıklamalar yapılması üzerine de yaptırım kararı verildi.

Muhammed Musab Gümüşer



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