RTÜK'ten şiddet içerikli yayınlara son uyarı

RTÜK tarafından haber bültenleri başta olmak üzere şiddet içerikli yayınlara dair “son uyarı” niteliğinde açıklama yapıldı. Kurul'da görevli meslek uzmanlarınca yapılan içerik analizlerinde şiddet içeren görüntülerin ekranlarda çok fazla yer aldığının tespit edildiği belirtildi.

Şiddet içerikli yayınların sadece haber bültenleriyle sınırlı kalmadığı kaydedilen RTÜK açıklamasında, dizi ve filmlerde de şiddet içerikli görüntülere yer verildiği, ekranlardaki şiddetin toplumsal yapıyı tehdit eden bir olgu olduğu anlatıldı. Şiddet içerikleri yayınlara ilişkin şikayetlerin geldiği hatırlatılarak, bu yayınların izleyicilerde ciddi bir psikolojik travmaya neden olduğu aktarıldı.

RTÜK tarafından şiddet içerikli yayınların önlenmesi hususunda birçok kurum ve kuruluşa önemli sorumluluklar düştüğü vurgulanırken, RTÜK'ün ekranları şiddetten arındırmak için yalnızca cezalandırma değil her türlü mücadeleyi gösterdiği dile getirildi.

“Reyting kaygısı asla insanlık onurunun önüne geçmemelidir”

Yapılan açıklamada RTÜK tarafından önemli görülen noktalara şu cümlelerle dikkat çekildi:

“Milletimizin son zamanlardaki en büyük şikayetlerinden olan şiddet olaylarının özensizce gösterimi konusunda medyamızdan azami hassasiyet bekliyoruz. Gerçek yaşamda şiddet dahil her türlü olayla karşılaşırız ancak, burada önemli olan ve üzerinde durulması gereken konu, şiddet içeren görüntülerin ekrana hangi amaçla, ne kadar ve nasıl yansıtıldığıdır. Çeşitli iletişim kanalları üzerinden ya da sosyal medyadan elde edilen amatör kayıtları veya şehir güvenlik kamera görüntülerini hiçbir süzgeçten geçirmeden yayınlamak hiçbir etik değere sığmaz. Reyting kaygısı asla insanlık onurunun önüne geçmemelidir. Cinayet, kavga ve kötümser olayları haberleştirmek ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamak hem ülkemize hem de milletimize büyük bir haksızlıktır. Televizyonlarda bu kadar yoğun olarak karşımıza çıkan şiddet, maalesef toplumun tamamını kuşatmış gibi gösterilmekte ve insanların yaşamındaki güvenlik algılarını değiştirmektedir.”

“Şiddet görüntülerini içeren haberlerin ağırlık kazanması yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır”

Açıklamaya gelinen durumda yeni bir düzenlemenin şart olduğu not düşülerek şöyle devam edildi:

“Özellikle son dönemlerde canımızı emanet ettiğimiz, fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelik asla olmaması gereken şiddetin ve bu görüntülerinin fütursuzca haber bültenlerinde yer alması kesinlikle kabul edilemez. Sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak, şiddeti caydırmak ve suçluların hak ettikleri biçimde cezalandırılmasını temin etmek için devletimiz elinden geleni yapmaktadır. Hizmet ortamının güvenliği ve hasta-hekim iletişimi aleyhinde algı oluşturan yayınların gündelik hayatın bir parçasıymış gibi sunulmasını anlayışla karşılamamız mümkün değildir. Haberler, genelde olumsuzlukları içerir diye bir olgu ile hareket edilmemelidir. Olumlu gelişmelerin de haber niteliği taşıdığını haberci dostlarımıza altını çizerek tekraren be ısrarla hatırlatıyoruz. Uluslararası medyanın çok önceden bir standarda bağladığı ölüm, kaza ve şiddet olaylarının ekranlara getirilme biçimine ilişkin yayıncılarımızın gerekli önlemleri almamasından dolayı haber programları ve bültenleri için yeni bir uygulamayı başlatıyoruz. Bugüne kadar genel izleyici kategorisinde görülen ve özel bir uyarıcı akıllı işaret kullanılmayan haberlerde, son zamanlarda şiddet görüntülerinin sıklıkla yer alması, ne yazık ki, ailece izlenen bültenlerde, şiddet görüntülerini içeren haberlerin ağırlık kazanması yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır. Haberlerin de akıllı işaretler uygulaması çerçevesine alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Çalışma tamamlandığında artık yayıncılar, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanmak ve izleyicileri bilgilendirmek zorunda olacaklar.”

RTÜK'ün açıklamasında, şiddetle alakalı yayınların titizlikle takip edileceği belirtilerek “Bu bilgilendirme, Üst Kurul olarak daha önce defalarca yaptığımız hatırlatmalarımızın ardından yayıncılarımıza son kez ikazımızdır” ifadeleriyle yayıncılara uyarı yapıldı.

Huzeyfe Tarık Yaman

