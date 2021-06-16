Rus sağlık heyeti, seyahat kısıtlaması kararı sonrası Türkiye'ye gidecek

Geçtiğimiz Nisan ayı başında Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlarda kısıtlamaya gidilmişti. 21 Haziran'a kadar sürmesi planlanan kısıtlamaların kaldırılması için iki ülke heyetleri çalışmaları sürdürürken, Türkiye'de vaka sayılarında düşüş gözlemlenmesi üzerine Rusya'da kısıtlamanın kaldırılması gündeme geldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) yaptığı açıklamada, bu hafta içerisinde Rus sağlık uzmanlarının Türkiye'ye giderek alınan tedbir ve aşılama süreçlerini yerinde inceleyeceğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce varılan anlaşmalar kapsamında Rospotrebnadzor ve Sağlık Bakanlığına bağlı uzman bir grup, durumu değerlendirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne gidecektir. Ziyaretin bu hafta ortasında yapılması planlanırken, Türkiye'ye uçuşlar ve turizm hizmetlerinin yeniden başlamasına ilişkin kararlar ziyaretin ardından alınacaktır" denildi. Heyetin hangi gün ve saatte Türkiye'ye ulaşacağı belirtilmedi.

Erhan Altıparmak

