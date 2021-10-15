Rus savaş gemisi, Çin ile ortak askeri tatbikatı sırasında ABD savaş gemisini uzaklaştırdı

Rusya ve Çin donanmaları arasında "Ortak Deniz 2021" adı altında Rusya'nın Vladivostok şehri açığındaki Büyük Petro Körfezi'nde askeri tatbikat gerçekleşiyor.

Önümüzdeki 17 Ekim tarihinde sona ermesi planlanan tatbikata her 2 ülkenin donanma ve deniz güçleri katılırken tatbikat yoğunlukla Büyük Petro Körfezi'nde devam ediyor.

Tatbikatın devam ettiği sırada Rusya Savunma Bakanlığı bugün ilginç bir paylaşım yaparak ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Chafee (DDG 90) isimli dostoyerin Rus sınırına yaklaştığını ve Rusya'ya ait gemisi Amiral Tributs tarafından ABD gemisinin önlendiğini duyurdu.

ABD gemisi 60 metre yaklaştı

Rusya Savunma Bakanlığı yaşanan olayda Amerikan savaş gemisinin Rus - Çin tatbikatı için seyrüsefer görevinde bulunduğu sırada Rus sınırlarına 60 metreye kadar yaklaştığını savunarak, "15 Ekim yerel saatle 17.00 sıralarında, ABD Donanmasına ait ve birkaç gündür Japon Denizi'nde faaliyet gösteren Chafee (DDG 90) destroyeri, Rusya karasularına yaklaştı ve devlet sınırını geçme girişiminde bulundu.

Rus gemi mürettebatının devlet sınırının ihlalini engellemekte kararlı olduğuna ikna olan Chafee destroyeri saat 17.50'de, Amiral Tributs gemisine 60 metre mesafe kala rotayı değiştirerek sınırımızdan uzaklaştı" denildi.

Bakanlık ayrıca, ABD'nin, 1972 yılında imzalanan Uluslararası Denizde Çarpışmayı Önleme Tüzüğü'ne ve Rusya-ABD Hükümetler Arası Denizde Olayları Önleme Anlaşması'na aykırı davranışta bulunduğunu savundu.

Erhan Altıparmak

