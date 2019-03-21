Rus savaş uçakları Suriye semalarında tatbikat yaptı

Rusya'nın Suriye'nin Lazkiye şehrinin güneyinde bulunan Hmeymim Hava Üssü'nde görevli Rus uçaklarının tatbikatı Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Rusya Hava Kuvvetlerinin en çok kullandığı Su-35S tipi bombardıman uçaklarının tatbikatına yine hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan Mi-8 tipi helikopterler eşlik etti. Havada manevra kabiliyetinin arttırılmasına yönelik gerçekleşen tatbikat sırasında gerçek bombalar da kullanılarak hedeflerin tam isabet vurulmasına yönelik alıştırmalar yapıldı. Sabah saatlerinde Rus televizyonlarında yayınlanan tatbikat görüntülerini Rus pilotlar kokpitinden görüntülerken, tatbikatın başarıyla tamamlandığı açıklandı. Tatbikatta kaç uçak ve helikopterin kullanıldığına yönelik bilgi verilmedi.

Erhan Altıparmak