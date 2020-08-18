Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, Rus savaş uçaklarının İdlib'in kuzeybatısındaki mülteci kampının bulunduğu Harbanoş kasabasının batı bölgelerine ve Şeyh Bahr bölgesinin çevresindeki dağlık bölgelerine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yetkililer, saldırıların el-Salam ve el-Omran da dahil olmak üzere birkaç kampta yaşayan sığınmacılar arasında büyük paniğe neden olduğunu belirtti.

Hamad Alnajjar