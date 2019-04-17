Rusların tatil rotası değişmiyor

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkeleri konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Turstat verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Rus turistlerin 2017 ve 2018 yılında en çok Türkiye'yi ziyaret ettiği görüldü. Ziyaretçi sayısı da yıllar içinde artarak devam ederken, Rus turistlerin geçen yıl 2017 yılına göre yüzde 26,5 oranında artış gösterdiği saptandı. Rus turistlerin en çok ziyaret ettiği diğer ülkeler ise; Abhazya, Finlandiya, Kazakistan, Ukrayna, Çin ve Estonya olarak saptandı. Bu ülkeler son iki yıldır hiçbir değişiklik göstermezken, sadece 2018 yılında Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının 5,7 milyon kişi olduğu kaydedildi.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde turizm başlığı altında 344 bin 310 haberin yansıma bulduğu tespit edilirken, bu rakamın 2017 yılında 235 bin 605 olduğu gözlendi.