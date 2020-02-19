Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin Türk askerlerine saldırısı ile başlayan gerilimde rejimden yana tavır alan Rusya ile Türkiye arasında siyasi gerilim yaşanıyor. Bu duruma atıfta bulunan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, tur satışlarının söz konusu gerilimden etkilendiğini belirtti. Lomidze, son dönemde Rusya tarafından Türkiye'ye tur satışlarında keskin bir düşüş olduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye tur satın alabilir miyiz, güvenli mi ya da turları son anda iptal edebilir miyiz?' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Son zamanlarda tur şirketlerinin Türkiye'ye tur satışlarında keskin bir artış vardı, Türkiye tur satışlarında lider konumdaydı. Ancak Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliğin artmasının ardından durum değişti" dedi.

Yine de tur satışlarında Türkiye'nin en çok tercih edilen ülke olduğunu söyleyen Lomidze, "Ancak, iki hafta önce gördüğümüz dinamikte bir düşüş oldu. Bunun sebebi korona virüsü değil. İnsanlar dış politika ile ilgili olacakları bekliyor" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak